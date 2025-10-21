Murat Dalkılıç 12. Kez Burun Ameliyatı Oldu!

Son Mühür- “Gel Konuşalım” programında konuşan Ece Erken, Murat Dalkılıç’ın 12. kez ameliyat olduğunu açıklayarak sanatçının zorlu sürecine dikkat çekti. Sosyal medyada da gündem olan bu açıklama, hayranlarını endişelendirdi.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun stabil olduğu, ancak uzun süredir devam eden tedavi sürecinin hala tamamlanmadığı belirtildi.

“Hayatımın en zor zamanları başladı”

Murat Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamalarda yaşadığı sağlık sorununu şu sözlerle dile getirmişti: “Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış.

Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi.”

Sanatçı, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük zorluklar yaşadığını belirtmişti.

Şubat ayında da ameliyat olmuştu

Ünlü şarkıcı, 11. burun ameliyatını geçtiğimiz Şubat ayında olmuştu. Ancak yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yeniden operasyon geçirmesi gerekti. Dalkılıç, operasyon sonrası bir süre sahnelere ara vermek zorunda kalmıştı.