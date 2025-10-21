Son Mühür- BKM imzası taşıyan dizi, 44. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan İnci Taneleri, uzun süredir ekranlara ara vermiş durumda. Yeni bölümlerin yayın tarihine dair net bir açıklama yapılmaması, sosyal medyada dizinin geleceğine dair çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.

Gecikmenin nedeni belli oldu

Yapımın gecikme sebebinin, dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’ın yeni sinema projesi olduğu öğrenildi. Erdoğan’ın, Netflix için hazırlıklarına başladığı Organize İşler: Karun Hazinesi filminin çekimleri nedeniyle dizinin yeni sezonunun ertelendiği belirtildi.

Yılmaz Erdoğan’dan açıklama geldi

Meraklı bekleyiş sürerken Yılmaz Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden takipçilerine açıklamada bulundu. Ünlü senarist ve oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri’ne başlıyoruz.”

Bu açıklama, dizinin final yapmadığını ve yeni sezon hazırlıklarının proje tamamlandıktan sonra başlayacağını kesinleştirdi.

İki oyuncu kadrodan ayrıldı

Yeni sezon öncesi dizinin kadrosunda da değişiklikler yaşandı. Arcan karakterine hayat veren Bora Cengiz ile annesi Mahun rolündeki Gülenay Kalkan’ın yapımdan ayrıldığı öğrenildi. İki ismin veda haberi, dizinin hayranlarını şaşırttı.

Yeni sezon için geri sayım

Henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmasa da İnci Taneleri’nin 2025 yılı kış aylarında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Kanal D’nin fenomen dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan hikayesiyle yeni sezonda da gündemde olmaya devam edecek.