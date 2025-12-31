Müzik tutkusuyla bilinen ve geçmişte de bu alanda çalışmaları bulunan Murat Ceylan, yeni projesiyle ilgili iddialı konuştu. "Bir daha hiçbirinize, 'Abi neden müziği bıraktın?' cümlelerini dedirtmeyeceğim" ifadesini kullanan Ceylan, müzik kariyerini bu kez kalıcı bir zemine oturtmayı hedefliyor. Dominik ile Türkiye arasında mekik dokuyan ünlü ismin, hem televizyon hem de müzik kariyerini eş zamanlı yürütmesi bekleniyor. Yeni Survivor yarışması için 2026 yılında da sunucuğulucu Murat Ceylan üstlenecek.

Albüm Ne Zaman Çıkıyor?

Murat Ceylan'ın titizlikle yürüttüğü albüm çalışmalarında sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, albümün Ocak 2026 tarihinde müzikseverlerle buluşması planlanıyor. Stüdyo kayıtlarını tamamlayan Ceylan, albümün ismini ve içerik detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağını belirtti.

Tarzı hakkında ipuçları veren Ceylan, "Böyle müziklere de ihtiyacımız var" diyerek, klasik pop kalıplarının dışında bir sound yakalayacağının sinyalini verdi. Hayranları, özellikle Ceylan'ın piyano ve bestecilik yeteneğini bu albümde nasıl sergileyeceğini merakla bekliyor.

Murat Ceylan Kimdir?

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Murat Ceylan, küçük yaşlardan itibaren sanat ve sporla iç içe büyüdü. Müzik eğitimine 2 yaşında piyano çalarak başlayan Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Ergican Saydam'dan özel müzik dersleri aldı. Akademik eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Londra'daki Central Saint Martins'de endüstriyel tasarım üzerine eğitim gördü.

Kamuoyu onu ilk olarak katıldığı Survivor yarışmasındaki performansıyla tanıdı. Yarışma sonrasında sunuculuk kariyerine adım atan Ceylan, uzun yıllardır Survivor programının sunuculuğunu üstleniyor. Lisanslı bir binici olan ve surf, paten gibi sporlarla da ilgilenen Ceylan, çok yönlü kişiliğiyle biliniyor. Son dönemde oyuncu Sude Zülal Güler ile yaşadığı birliktelikle de magazin gündeminde yer alıyor.