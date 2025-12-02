Son Mühür- Ünlü oyuncu Murat Cemcir’in geçtiğimiz Çarşamba günü evinde aniden rahatsızlandığı öğrenilmişti.

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından Cemcir, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye götürüldü ve acil serviste müdahale altına alınmıştı.

Tetkiklerde iç kanama tespit edildi

Hastanede yapılan ilk incelemelerde oyuncunun iç kanama geçirdiği belirlenmişti. Doktorların acil müdahalesinin ardından Cemcir, tedavisinin devam etmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Hastaneden açıklama geldi

Cemcir’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Murat Cemcir divertikül kanaması nedeniyle hastanemize getirilmiştir. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmış olup, yoğun bakımdan bugün çıkarılması beklenmektedir. Tedavi süreci kontrol altında sürmektedir.”

Yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor

Doktorların tedaviye olumlu yanıt aldığını bildirmesi üzerine Cemcir’in kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği aktarıldı. Ünlü oyuncunun genel durumunun yakından takip edildiği belirtildi.