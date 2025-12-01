Son Mühür- Ünlü sanatçı Sertab Erener’in “Lal” ve “Sakin Ol” albümlerindeki eserlerin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla Avrupa Müzik ve Tempa AŞ’ye açtığı telif davasında karar çıktı.

Erener, iki şirkete yıllar önce ihtarname göndermiş ancak talepleri karşılık bulmayınca İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Erener’in taleplerine ret yanıtı verilmişti

Sanatçı, eserlerinin hukuka aykırı şekilde değerlendirildiği gerekçesiyle iki şirkete de ihtarname göndermiş, ancak şirketlerden olumlu dönüş alamamıştı. Bunun üzerine Erener, yaklaşık 7 yıl önce mahkemeye başvurarak “telif tazminatı” talebinde bulundu.

Mahkeme Erener’i haklı buldu

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, her iki şirket de davanın reddini istese de mahkeme bu talebi kabul etmedi.

Sertab Erener’in haklı olduğuna karar veren mahkeme, Avrupa Müzik ve Tempa AŞ’nin toplam 90 bin lira telif tazminatı ödemesine hükmetti.

Tazminat faizi geçmiş yıllara işleyecek

Karara göre Tempa AŞ, tazminatın 11 Eylül 2015’ten itibaren işleyecek yasal faiziyle; Avrupa Müzik ise 5 Ocak 2016’dan itibaren işleyecek faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.