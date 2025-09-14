Son Mühür- Kıbrıs’ta verdiği konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Murat Boz, fit görünümünün sırrını paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Yemiyorum. Bu iş başka türlü olmuyor. Kafama göre her şeyi tüketemiyorum. Ailede genetik kalp rahatsızlığı var. Babam bypass oldu, amcamı kalpten kaybettik. Bu yüzden dikkat ediyorum. Bu işin formülü gırtlağı tutmak. Yüzde altmışı beslenme” ifadelerini kullandı.

“Müzik benim varoluş sebebim”

“Müzik dışında sizi en çok ne heyecanlandırır?” sorusuna ise Boz, şu sözlerle yanıt verdi:

“Benim varoluş sebebim müzik. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Söylemeyi de dinlemeyi de çok seviyorum. Müzik iyi ki var, ben de iyi ki bu mesleği seçmişim.”

Yeni projeler yolda

Son şarkısının gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Boz, yeni projelerin müjdesini verdi:

“Evet, o konuda sürprizlerim olabilir. Barış (Poizi) ile çok güzel bir şarkı yakaladık, Ebo da destekledi. Poizi ile bir şey daha yapacağız. Kendi bestelerim de var, onlar da yakındır.”

“Duygularımı dümdüz yaşarım”

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Murat Boz, duygularını gizleyip gizlemediğine dair soruya kısa ve net bir cevap verdi: “Ne varsa dümdüz belli ederim.”

Annesine sahneden teşekkür

Konser sırasında annesi Nedret Boz’un da dinleyiciler arasında olduğunu belirten şarkıcı, sahneden duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı: “Anneler başımızın tacı, o olmasa burada olamazdım. Babama kalsa topçu olacaktım, annem popçu yaptı.”