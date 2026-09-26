Son Mühür / İzmir’de ‘Edebiyat İyileştirir’ temasıyla düzenlenen İzmir Uluslararası Festivali’nin onur konukları Zülfü Livaneli ve şair Haydar Ergülen oldu. Livaneli ve Ergülen düzenlenen söyleşide sanat ve edebiyat üzerine açıklamalarda bulundu. Söyleşiyi çok sayıda edebiyat tutkunu takip etti. Söyleşinin ardından Nebil Özgentürk’ün yönetmenliğini üstlendiği “Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikâyesi” belgeseli gösterildi.

Festivalde bugün ise saat 15.00’te Sylvain Cavaillès moderatörlüğünde Fabienne Leloup ve Tarık Tufan’ın katılımıyla “Roman İyileştirir mi?” söyleşisi, 16.00’da İlhan Sami Çomak’ın “Şiirle İyileşmek” söyleşisi, 17.00’de ise Ayşe Acar’ın “Anadolu Aydınlanması ve İyilik” söyleşisi yapılacak. Saat 18.00’de “Şiir İyileştirir” başlıklı şiir okuma etkinliği ve 19.00’da Petra Nachtmanova dinletisiyle gerçekleşecek.

Yarın da bir dolu etkinlik var!

Festival yarın sona erecek. Festivalin son gününde İzmir Sanat Merkezi önünde saat 12.00’de başlayacak programda Efruze Esra, “Masallar İyileştirir” başlıklı performansını sergileyecek. Saat 13.30’da Ferit Hüseyin’in “Yunus İyiliği” adlı kitabının lansmanı yapılacak.

Saat 14.00’te Zeynep Çolakoğlu moderatörlüğünde “Sanatla İyileşmek” başlıklı performans sanatı ve video-art çalışması yapılacak. Saat 15.00’te Ayşe Bilge Selçuk’un “İyileşmek Üstüne” söyleşisi, 16.00’da ise Erkut Tokman moderatörlüğünde Ferit Hüseyin, Dalmira Tilepbergenova ve Hadaa Sendoo’nun katılımıyla “Şiir ve Sinema” söyleşisi düzenlenecek.

Saat 17.00’de anma etkinlikleri kapsamında Namık Kuyumcu’nun sunumuyla “Can Yücel 100 Yaşında” etkinliği gerçekleştirilecek. Saat 17.30’da ise ustalara saygı kuşağında Altay Ömer Erdoğan’ın sunumuyla “Hüseyin Peker 80 Yaşında” etkinliği yapılacak. Program, saat 18.00’de “Şiir İyileştirir” başlıklı şiir okuması, 19.00’da Murat Çidamlı’nın “Piraye” oyunu ve 20.00’de Haydar Ergülen moderatörlüğünde Tolga Oskar yönetmenliğindeki “Nilgün” belgeselinin gösterimiyle sona erecek.