Acı haberi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Manisa'da son dönemde yaşanan acı kayıplardan biri daha olan bu vefat, kentteki siyasi çevreleri derinden sarstı.

Hasan Eraybat kimdir, neden öldü ve kaç yaşındaydı soruları, vefat haberinin duyulmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatlarının ardından yaşanan bu üçüncü büyük kayıp, kentte derin bir üzüntü yarattı. İşte Hasan Eraybat'ın hayatı, görevleri ve vefatına dair tüm detaylar.

Hasan Eraybat kimdir?

Hasan Eraybat, Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Alaşehir İlçe Koordinatörü olarak görev yapmaktaydı. CHP'li belediye yönetiminde önemli sorumluluklar üstlenen Eraybat, özellikle Alaşehir bölgesindeki belediye hizmetlerinin koordinasyonundan sorumluydu. Yerel yönetimde uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Eraybat, çalışma arkadaşları arasında saygın bir konuma sahipti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, vefat haberini duyururken Eraybat'ı "kıymetli çalışma arkadaşımız" olarak tanımladı ve ailesine başsağlığı diledi. Eraybat'ın belediyedeki görev süresi boyunca birçok başarılı projeye imza attığı belirtiliyor.

Hasan Eraybat neden öldü? Ölüm nedeni

Hasan Eraybat, 6 Ocak 2026 tarihinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Eraybat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi, Eraybat'ın ölüm nedeni olarak açıklandı.

Ani gelişen sağlık sorunu nedeniyle hastaneye sevk edilen Eraybat için yapılan tüm tıbbi müdahaleler maalesef sonuç vermedi. Kalp krizinin ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşmesi, yakınları ve çalışma arkadaşları üzerinde derin bir üzüntü yarattı.

Hasan Eraybat kaç yaşındaydı?

Hasan Eraybat'ın tam olarak kaç yaşında hayatını kaybettiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kaynaklar, orta yaşlı bir kamu görevlisi olduğunu belirtiyor. Eraybat'ın cenazesinin defniyle ilgili bilgilerin ailesi tarafından netleştirileceği öğrenildi.

Manisa'da art arda yaşanan kayıplar

Hasan Eraybat'ın vefatı, Manisa'da son dönemde yaşanan üçüncü büyük kayıp oldu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuz motorunu kontrol ederken elektrik akımına kapılarak 48 yaşında hayatını kaybetmişti. Zeyrek, 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı ile seçilmiş ve görevinin üzerinden yalnızca 14 ay geçmişti.

Aralık 2025'te ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede 37 yaşında vefat etmişti. Bu art arda yaşanan kayıplar, Manisa'yı ve Türkiye'yi derin bir yasa boğdu.

CHP Manisa teşkilatı ve belediye çalışanları, kısa sürede üç değerli ismi kaybetmenin acısını yaşıyor. Hasan Eraybat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilekleri gelmeye devam ediyor.