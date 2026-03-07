İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile İftar Buluşması" programı, başarılı öğrencileri Vali Gül ile bir araya getirdi. Programda konuşan Vali Gül, öğrencilere hem Cumhurbaşkanı'nın selamını ilettiğini hem de bu Ramazan'a özel sürpriz burs artışını açıkladı.

Ramazan'a özel burs 10 bin TL'ye çıktı

Vali Davut Gül, projeyi özetlerken LGS birincisi öğrencilere her ay hayırseverlerin katkılarıyla 6 bin TL burs ödendiğini hatırlattı. Ancak Ramazan ayı dolayısıyla bu miktarın bu dönem için 10 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Vali Gül, "Bu sefer hesaplarınıza 10 bin TL yatıracağız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" sözleriyle müjdeyi öğrencilerle paylaştı.

Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi kapsamında ayrıca YKS'de ilk bine giren öğrenciler de destek alıyor. Vali Gül, projenin temel amacının geleceğin mimarı olan başarılı gençleri desteklemek ve onları güçlü bir biçimde hayata hazırlamak olduğunu da vurguladı.

LGS bursu ne zaman yatacak?

Öğrencilerin merakla beklediği ödeme tarihini de paylaşan Vali Gül, Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi burslarının 6 Mart 2026 Cuma günü öğrencilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi nedir?

İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Çocukları Projesi, LGS'de 500 tam puan alarak İstanbul'daki okullarda eğitim gören öğrencileri kapsıyor. Vakfın mütevelli üyeleri ve hayırseverlerin bağışlarıyla sürdürülen proje sayesinde öğrenciler aylık düzenli burs alıyor. Proje, hem maddi destek sunması hem de başarılı gençleri sosyal etkinlikler aracılığıyla bir araya getirmesi bakımından öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor. Vali Gül, bu projenin güçlü kalmasının arkasında hayırseverlerin fedakâr katkılarının yattığını özellikle vurguladı.