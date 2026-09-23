Adayların yoğun ilgisi ve sürenin daralması nedeniyle arama motorlarında "TÜBİTAK personel alımı başvurusu uzatıldı mı", "TÜBİTAK 660 personel alımı ne zaman bitiyor" ve "TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı" sorguları en çok aranan konular arasına girdi. İşte kuruma adım atmak isteyenlerin merak ettiği tüm soruların yanıtları...

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde ve kritik bilimsel projelerinde görev almayı hedefleyen araştırmacı, mühendis ve uzman adayları günlerdir başvuru ekranının başından ayrılmıyor. Ankara, Gebze ve Bursa yerleşkelerinde istihdam edilecek 660 personel için tanınan sürenin sonuna yaklaşılırken, Resmi Gazete'de yayımlanan karar adaylara derin bir nefes aldırdı. İnternette "TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır", "TÜBİTAK kariyer başvuru ekranı 2026" ve "TÜBİTAK hangi illerde alım yapıyor" aramaları zirveye tırmandı. Kurumun sunduğu ek süreyle birlikte alım yapılacak branşlar, şehirler ve son başvuru saati tüm detaylarıyla yeniden netlik kazandı.

TÜBİTAK 660 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan güncel duyuruyla birlikte TÜBİTAK 660 personel alımı takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce son başvuru günü 22 Eylül 2026 olarak ilan edilen süreç, adaylardan gelen yoğun talep ve resmi değerlendirmeler sonucunda uzatıldı. Yeni takvime göre adaylar başvurularını 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Belirtilen gün ve saatten sonra sistem yeni başvurulara ve evrak yüklemelerine tamamen kapanacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK bünyesindeki açık pozisyonlara müracaatlar yalnızca elektronik ortam üzerinden kabul ediliyor. Adayların şahsen ya da posta yoluyla evrak teslim etmesi gerekmiyor. Başvuru işlemleri kurumun resmi kariyer portalı olan kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, ilgilendikleri pozisyonun özel ve genel şartlarını inceledikten sonra öz geçmiş bilgilerini doldurarak ve istenen belgeleri portala yükleyerek işlemlerini onaylıyor.

TÜBİTAK HANGİ KADROLARDA VE BRANŞLARDA PERSONEL ALACAK?

Açılan 660 kişilik dev kontenjanda kurumun farklı teknik ve idari birimlerine yönelik çok sayıda pozisyon yer alıyor. Kadro dağılımında öne çıkan unvanlar şu şekilde sıralanıyor:

AR-GE personeli (araştırmacı)

Uzman ve uzman yardımcısı

Bilimsel programlar uzman yardımcısı

Teknik personel ve destek personeli

AR-GE proje ve destek teknisyeni

Avukat

Her bir pozisyon için aranan mezuniyet alanı, yabancı dil puanı ve tecrübe gibi özel nitelikler TÜBİTAK Kariyer Sistemi içerisindeki ilan detaylarında açıkça belirtiliyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İstihdam edilecek 660 personel, TÜBİTAK'ın Türkiye genelindeki üç büyük merkezinde görev alacak. İlan edilen kadrolar Ankara'daki merkez birimler, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yer alan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve enstitüleri ile Bursa'daki ilgili birimlere dağıtılmış durumda. Adaylar başvuru yaparken tercih ettikleri pozisyonun hangi ilde ve hangi enstitü bünyesinde görev yapacağını sistemden görerek seçimini buna göre şekillendiriyor.