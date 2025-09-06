CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mahkeme kararı sonrası başlayan kriz, geçici kurul üyelerinin ayrılıklarıyla derinleşti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül'de aldığı kararla, 8 Ekim 2023 tarihli il kongresi iptal edildi ve mevcut yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Bu karar üzerine Gürsel Tekin başkanlığında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan beş kişilik geçici kurul atandı. Ancak kurul üyelerinden Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, görevi kabul etmeyerek ayrıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, bu gelişmelerin ardından ihraç taleplerini kısmen geri çekti ve parti içi disiplin süreçlerini yeniden değerlendirdi. Bu olaylar, CHP'nin iç dinamiklerini ve kongre süreçlerini etkilemeye devam ediyor.

Müjdat Gürbüz kimdir?

Müjdat Gürbüz, CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olarak görev yapmış bir siyasetçi. İstanbul Süper Amatör Lig'de Küçükköyspor'un başkanlığını da üstlendi. Yerel siyasette aktif rol alan Gürbüz, parti örgütlenmelerinde ve yerel yönetim ilişkilerinde etkili oldu. Mahkeme kararının ardından geçici kurula atandı ancak görevi kabul etmedi. 5 Eylül'de Sputnik Radyo'da yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin baskısı olmadan, YSK kararını açıklamadan bu kararı aldım. Ben kula kul olmayan bir zihniyetten gelen bir insanım. CHP’nin üst kimliği bütün kişiliklerden üstündür. Bizde biat kültürü yoktur. Kendi hür kararımla açıklanan çağrı heyetinden affımı istedim ve ayrılıyorum" dedi. Gürbüz'ün ayrılığı, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tarafından da doğrulandı. Bu karar üzerine CHP MYK, Gürbüz hakkındaki kesin ihraç talebini geri çekti. Gürbüz'ün doğum tarihi ve yaşı hakkında resmi bilgi bulunmuyor, kariyeri ağırlıklı olarak İstanbul merkezli.

Hasan Babacan kimdir?

Hasan Babacan, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı yapmış bir isim. Parti içinde uzun yıllardır aktif olan Babacan, örgüt yapısını yakından bilen bir siyasetçi olarak tanınıyor. Geçici kurula atandıktan sonra Özgür Çelik ile görüşme yaptı ve görevi kabul etmeme kararı aldı. 5 Eylül'de sosyal medya hesabından "Partimiz bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatmalı" diyerek ayrılığını duyurdu. Babacan, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını ziyaret ederek Çelik ve diğer yetkililerle parti geçmişi üzerine sohbet etti. Bu görüşme sonrası kararını netleştirdi. CHP MYK, Babacan'ın ayrılığı üzerine ihraç talebini geri çekti. Babacan'ın aslen nereli olduğu ve yaşı hakkında kamuoyuna açık net bilgi yok. Siyasi kariyeri, CHP'nin İstanbul teşkilatındaki yönetim kademeleriyle sınırlı. Ayrılığı, parti içindeki gerilimi azaltma çabası olarak yorumlandı.

Geçici kurulun durumu ve CHP'nin tepkisi

Gürsel Tekin başkanlığındaki kurulda kalan üyeler Zeki Şen ve Erkan Narsap görevlerini sürdürüyor. Zeki Şen, 2014 yerel seçimlerinde Şile belediye başkan aday adayı olmuş, aday gösterilmemesi üzerine CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı. Erkan Narsap ise 2023'te CHP Pendik İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Erseller Grup şirketinin yönetim kurulu başkanı. CHP, kurul üyelerini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti ancak Babacan ve Gürbüz'ün ayrılıkları sonrası bu süreç kısmen durdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara itiraz dilekçesini mahkemeye sundu ve "Bu karar CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabası" dedi. Parti, kongre sürecinin durdurulmasını Anayasa'ya aykırı buluyor. Delegeler olağanüstü il kongresi için noter imzası topluyor, Ekrem İmamoğlu da destek verdi. Süreç, 15 Eylül'deki kurultay iptali davasıyla bağlantılı olarak izleniyor ve CHP hukuki ve siyasi mücadelelerini sürdürüyor.