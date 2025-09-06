Levent Bayraktar, Türk akademik çevrelerde felsefe alanında tanınan bir isim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Bayraktar, felsefe tarihi ve Türk düşüncesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Kariyerinde kitaplar, makaleler ve editörlük faaliyetleri yer alır.

Levent Bayraktar'ın hayatı ve kökeni

Levent Bayraktar, 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'ne girdi. 1993'te lisans, 1997'de yüksek lisans ve 2003'te doktora derecelerini aynı üniversiteden aldı. Kariyerine 1995'te Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı. 2004'te Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yardımcı doçent oldu. 2011'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü'nde doçent unvanını aldı ve bölüm başkanlığı görevini 2011-2014 yılları arasında üstlendi. 2017'de profesör kadrosuna atandı. Halen Felsefe Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütür. Uluslararası Felsefe Araştırmaları Derneği, İLESAM ve Türk Felsefe Derneği üyesi olarak akademik faaliyetlerde bulunur. Türk Yurdu, Bizim Külliye ve Felsefe Dünyası dergilerinin yayın kurullarında görev aldı.

Levent Bayraktar kimdir? Akademik çalışmaları

Bayraktar'ın akademik çalışmaları, felsefe tarihi, Bergson felsefesi ve Türk düşüncesi üzerine yoğunlaşır. Doktora tezi ve sonraki araştırmaları, ruh-beden ilişkisi gibi konuları ele alır. Makaleleri Felsefe Dünyası, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Kurgan Edebiyat, Lapsus, Yeni Türkiye, Türk Yurdu, Düşünen Siyaset, Bizim Külliye, Başka, Hece Öykü, Referans, Gelenekten Geleceğe, Yeni Balkan, Dil-i Halvet ve Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler gibi dergilerde yayımlandı. Editörlük çalışmaları arasında Doç. Dr. Fulya Bayraktar ve Prof. Kenan Gürsoy ile Birleyerek Oluşmak kitabı bulunur. Ayrıca Bergson ve Felsefesi ile Bergson’dan Mustafa Şekip’e “Gülme” kitaplarını editör veya katkıda bulunan olarak hazırladı. İLESAM Teşvik Ödülü sahibidir. Google Scholar profiline göre 391 alıntı aldı. Araştırma konuları felsefe, Türk düşüncesi, Bergson ve Türkiye'de felsefe olarak listelenir.

Levent Bayraktar'ın kitapları

Levent Bayraktar'ın tek yazarlı kitapları arasında Bergson’da Ruh-Beden İlişkisi (Dergah Yayınları, İstanbul 2010) yer alır. Felsefe ile; Türk Düşüncesinden Portreler (Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2014, 2016) adlı eseri iki kez basıldı. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe, Medeniyet ve Felsefe, Felsefe ve Tasavvuf, Bergson (Aktif Düşünce Yayınları, Ankara 2016) kitapları felsefi tartışmaları kapsar. Editörlük yaptığı eserler arasında Birleyerek Oluşmak (Ankara 2013, 2016) bulunur. Diğer katkıları Bergson ve Felsefesi (Konya 2014) ile Bergson’dan Mustafa Şekip’e “Gülme” (Ankara 2015) kitaplarını içerir. Kitapları Nobel Akademik Yayıncılık ve Aktif Düşünce Yayınları gibi yayınevlerinden çıktı. Toplamda 14 kitap listelenir, bunlar arasında Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Felsefecimiz (Cilt 1-2), Türkiye’de Düzen Arayışları ve Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan gibi eserler de vardır. Bu kitaplar felsefi portreler, tasavvuf ve medeniyet ilişkilerini inceler.