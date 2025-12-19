TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka’da, yaşanan zorlu sürecin ardından altyapıdan çıkan bir isim tüm dikkatleri üzerine çekti. Bahis soruşturması kapsamında 8 as oyuncunun ceza almasıyla forma şansı bulan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, kısa sürede gösterdiği performansla milli takım radarına girdi.

İlk 11’de ilk maçlar, sahada güçlü etki

Yeşil-kırmızılı formayla ilk 11’de görev aldığı ilk üç karşılaşmada 2 asist üreten Adem Yeşilyurt, hücumdaki enerjisi ve oyun zekâsıyla teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı. Genç oyuncunun yükselen performansı, yalnızca Karşıyaka camiasında değil, futbol kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

U19 Milli Takımı’ndan yakın takip

Edinilen bilgilere göre U19 Milli Takım Sorumlusu Uğur İnceman, genç kanat oyuncusunu yakından izlemeye aldı. Ay-yıldızlı ekibin 6-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceği milli takım kampına Adem Yeşilyurt’un dahil edilmesi planlanıyor. İnceman’ın, süreçle ilgili olarak Karşıyaka Sportif Direktörü Mehmet Ceyhun ile temasa geçerek oyuncu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Süper Lig ve Avrupa’dan ilgi

Karşıyaka altyapısından yetişen Adem Yeşilyurt, yalnızca milli takım yetkililerinin değil, kulüp gözlemcilerinin de dikkatini çekti. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin yanı sıra İngiltere ve Fransa’dan bazı menajerlerin genç oyuncuyu takibe aldığı ifade ediliyor.

Aynı sahada iki kuzen: Adem ve Berat

Karşıyaka’da bu sezon dikkat çeken bir diğer detay ise Adem Yeşilyurt’un kuzeni Berat Şahin ile birlikte A takımda forma giymesi oldu. Bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde ve kulüplerde birlikte oynayan iki kuzen, bu sezon ilk kez Karşıyaka A Takımı’nda yan yana mücadele ediyor.

Altyapıdan A takıma uzanan ortak yol

Futbola iki yıl arayla Bornova Belediyespor’da başlayan Adem ve Berat, daha sonra Pınargücüspor’a transfer oldu. 2022 yılında birlikte Karşıyaka altyapısına katılan kuzenler, uzun süren gelişim sürecinin ardından A takım seviyesine yükseldi. 20 yaşındaki merkez orta saha Berat Şahin, geçtiğimiz sezon A takımda forma şansı bulmaya başlarken; 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt ise bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde vitrine çıktı.

Fırsatı iyi değerlendirdi, yıldızı parladı

As oyuncuların ceza almasıyla doğan fırsatı iyi kullanan Adem Yeşilyurt, kısa sürede takımın hücum gücüne katkı sağlayan isimlerden biri oldu. Kadrodaki alternatif sıkıntısı nedeniyle ilk 11’de birlikte forma giymeye başlayan iki kuzen, performanslarıyla teknik heyetin elini rahatlattı.

Gol ve asistle gelen mutluluk

Son haftalarda etkili bir grafik çizen Adem Yeşilyurt 2 asistle öne çıkarken, Berat Şahin ise profesyonel kariyerinin ilk golünü geçtiğimiz hafta sonu Bornova 1877 karşısında kaydetti. Karşılaşmanın ardından iki kuzen, bu özel anı birlikte verdikleri pozla ölümsüzleştirdi.