Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Yerel yönetimlerde demokratik, sosyal ve katılımcı uygulamaların ele alındığı sempozyumda, Karabağlar Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmalar katılımcılara aktarıldı. Program kapsamında “Başkan Mahallede”, “Karabağlar Akademi” ve “Çocukların Kentsel Alanlarda Güvenli Oyun, Yürüyüş ve Katılım Algıları” başlıklı uygulamalar anlatıldı.

“Başkan Mahallede” uygulaması anlatıldı

Karabağlar Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, “Başkan Mahallede” uygulamasının çıkış noktası, işleyişi ve sahadaki sonuçları kapsamlı şekilde ele alındı. Mahalle ölçeğinde kurulan doğrudan iletişimin, sorunların yerinde tespit edilmesine ve çözüm süreçlerinin yurttaşlarla birlikte şekillenmesine katkı sunduğu vurgulandı.

Uygulamanın, yalnızca ziyaret programı değil; taleplerin doğrudan dinlendiği, katılımın güçlendirildiği ve yerel yönetim anlayışının sahada somutlaştığı bir model olduğu ifade edildi.

Sürdürülebilir katılım modeli

İki haftada bir mahallelerde kurulan başkanlık ofisinin, katılımı geçici bir uygulama olmaktan çıkararak süreklilik kazandırdığı belirtildi. Planlı şekilde yürütülen buluşmalarla yurttaşlarla doğrudan temasın kalıcı hale geldiği, iletilen taleplerin takip edilerek çözüm süreçlerine dahil edildiği aktarıldı. “Başkan Mahallede” uygulamasının bu yönüyle katılımcılığı sürdürülebilir bir yönetim anlayışına dönüştürdüğü kaydedildi.

Karabağlar Akademi modeli paylaşıldı

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Karabağlar Akademi kapsamında yürütülen 2025 Öğrenci Yaz Akademi Programı ele alındı. Saha çalışmaları, mahalle sakinleriyle yapılan anketler, atıl alan tespitleri ve taktiksel şehircilik uygulamalarıyla geliştirilen katılımcı yönetişim süreci aktarıldı.

Karabağlar Akademi’nin; şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik, ortak akıl, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda katılımı kurumsallaştırdığı, belediye çalışanları, yurttaşlar ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek kalıcı bir yönetişim modeli oluşturduğu vurgulandı.

Çocuk dostu kent yaklaşımı

Sempozyumda “Çocuk ve Genç Eylem Planı” kapsamında yürütülen çalışmalara da yer verildi. Karabağlar’da yaklaşık 104 bin 18 yaş altı çocuğun yaşadığına dikkat çekilerek, güvenli oyun alanları, yeşil alanlar ve sessiz ders çalışma mekânlarına duyulan ihtiyaç aktarıldı.

Çocuk katılımının stratejik planlama süreçlerine dahil edilmesinin hem hak temelli yaklaşım hem de planlama kalitesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Çocuklardan alınan geri bildirimlerin kentsel tasarım ve sosyal hizmetlere katkı sunduğu ifade edildi. Ayrıca STK iş birlikleri, Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin güçlendirilmesi ve mahalle odaklı çocuk dostu uygulamalara yönelik öneriler paylaşıldı.

Başkan Kınay: ''Katılımcılık kalıcı bir yönetim anlayışı''

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, katılımcı yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmesinde, yerel yönetimi yalnızca belediye binasıyla sınırlı görmediklerini vurguladı. Mahalleleri birlikte konuşulan, birlikte karar alınan ve birlikte çözüm üretilen alanlar olarak ele aldıklarını belirten Kınay, katılımcılığı bir yöntem değil, kalıcı bir yönetim anlayışı olarak benimsediklerini ifade etti. Karabağlar Belediyesi, katılımcı, şeffaf ve sosyal belediyecilik doğrultusunda, mahallelerden güç alan yönetim modelini geliştirmeyi sürdürdü.