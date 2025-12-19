Son Mühür /Erkan Doğan - Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2026 yılı Hac organizasyonu sağlık personeli yazılı sınavının şeffaf ve adaletli olmadığına yönelik eleştiriler gündeme bomba gibi düştü. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sınavın şeffaflığı ile ilgili bize ulaşan çok sayıda bilgi ve WhatsApp yazışmaları var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2026 Hac Organizasyonu sağlık personeli yazılı sınavı ile ilgili bir duyuru yayınladı. Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya giden sağlık personelleri Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde test sınavına girdi. Sınava ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, paramedik, laboratuvar teknisyeni, diş teknisyeni ve hasta bakıcı branşlarındaki personeller katılırken, sınav sonrası sağlık personelleri yer aldığı bir WhastApp grubunda sınavın şeffaf olmadığı konusunda tartışmalar başladı. Gruptaki tartışmalar neticesinde bir kaç sağlık personeli gruptan çıkarılırken, bir grup yöneticisinin, “Bunların hesabı sorulacak tek tek hepimize” demesi de tepki çekti.

Suudi Arabistan’dan emir geldi hızlı hareket edin!

Konu hakkında Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hacca görevli gitmek isteyen 30 Kasım’da girmiş olduğu sınavında bir şeffaflık olmadığını öne sürerek, “Her yıl düzenlenen hac organizasyonuna katılan sağlık personellerinin seçimi ile ilgili ne yazık ki her yıl ‘şeffaflık’ hususunda bir sorun yaşanıyor. Hac görevine hangi sağlık personelinin gideceği belli değil. Görevli gitmek isteyen sağlık personelinin kayıtlı olduğu whatsApp Grubunda, sınavın adaletli olup olmaması hususunda yazışmalar yapılmış. Bu yazışmalarda, “Suudi Arabistan’dan aniden gelen emir üzerine kurum ne yapsın” gibi çelişkili ifadelerin yer alması, sınavın güvenilirliğine gölge düşürüyor. Hac görevlendirilmesine her yıl düzenli giden sağlık personellerinin olduğu da bize gelen bilgiler arasında. Hac görevlerinin tespiti ile ilgili bir komisyonun olduğundan bahsediliyor. Ancak komisyonun adayları seçme kriterlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar şeffaf olarak adaylara ve kamuoyuna açıklanmalı. Sınavla ilgili bilgi almak isteyen bazı sağlık personelleri gruptan atıldı. Grup yöneticileri bazı adayları, “Bunların da hesabı sorulacak tek tek hepimize” gibi tehditkar cümleler kullanmış. Hac organizasyonuna sınav duyurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından da yapılması gerekirdi. Bu sınavdan tüm sağlık çalışanlarının haberi olmalı. Öte yandan memurların Ankara’ya gitmesi, açlık sınırının altında geçinen sağlık personellerimize de ekstra bir külfet getiriyor. Tüm bu hususlarda Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bir yanıt ve açıklama bekliyoruz” diye konuştu.