Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Teşkilatı’nın geleceğine dair kritik bir projeksiyon sunarak ciddi uyarılarda bulundu. Teşkilat içindeki rütbe yapısının ve kariyer planlamasının sürdürülebilir olmadığını savunan Bakan, özellikle amir kadrolarında önümüzdeki on yıl içinde yaşanacak olağanüstü yığılmanın büyük bir yönetim krizine yol açacağını belirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen CHP’li Bakan, liyakatten uzak ve şeffaf olmayan kadro yönetiminin hem kamu güvenliğini hem de emniyet mensuplarının huzurunu tehdit ettiğini ileri sürdü.

On yıl içinde üst rütbelerde tıkanma yaşanacak

Emniyet Teşkilatı’ndaki personel alım verilerini detaylarıyla paylaşan Murat Bakan, 2016 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 24 bin 627 komiser yardımcısının göreve başlatıldığını ifade etti. 15 Temmuz sonrası süreçte yapılan bu yoğun alımların, hiyerarşik dengeleri bozduğunu iddia eden Bakan, bugün başkomiserlik rütbesinde olan binlerce personelin birkaç yıl içinde emniyet müdürü seviyesine ulaşacağını hatırlattı. Mevcut sistemin hali hazırda bin civarındaki 1. sınıf emniyet müdürünün kadro sorununu dahi çözemediğini belirten Bakan, yakın gelecekte on binlerce amirin aynı rütbede birikmesiyle oluşacak "kadro tıkanıklığının" teşkilatı felce uğratabileceği uyarısında bulundu.

Tecrübeli kadrolar "Halı altına süpürülüyor"

Emniyetin en dinamik ve tecrübeli dönemindeki kurmay akılların tasfiye edildiğini savunan Murat Bakan, yönetim tecrübesi yüksek müdürlerin emekliye sevk edilmesini "sorunları halı altına süpürmek" olarak nitelendirdi. Amirlik sisteminin yıllara sâri bir planlama ve kontrollü bir terfi zinciriyle yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, ihtiyaç analizi yapılmadan gerçekleştirilen yüksek sayıdaki amir alımlarının motivasyon kaybına ve verimlilik düşüşüne neden olduğunu söyledi. CHP’li vekil, bu plansızlığın tüm teşkilat mensuplarını bir umutsuzluk girdabına sürüklediğini savundu.

Emeklilik kararları ve adalet duygusu

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 1. sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik kararlarına da değinen Murat Bakan, bu tablonun ciddi çelişkiler barındırdığını ifade etti. Emekli edilen isimlerin bir kısmının daha önce hukuki mücadele vererek görevine dönen kişiler olduğunu hatırlatan Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldiğinde verdiği "hukuka bağlılık" sözünün bu son kararlarla zedelendiğini öne sürdü. Eğer bazı isimlerin siyasi yakınlık veya kişisel görüşler nedeniyle hedef alındığı iddiaları doğruysa, bunun bir yönetim anlayışı değil, "rövanşist" bir tutum olacağını belirten Bakan, "Suçu olanı emekli ederek değil, hukuk önünde hesap sorarak tasfiye edin," dedi.

"Bu bir uyarıdır: Akılcı yönetim şart"

Açıklamalarının sonunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya doğrudan bir uyarıda bulunan Murat Bakan, teşkilatın keyfi kararlar ve siyasi tasarruflarla yönetilemeyecek kadar kritik bir kurum olduğunu vurguladı. Kurmay aklın güçlendirilmesi, kadro planlamasının şeffaflaştırılması ve rasyonel bir terfi sisteminin kurulması gerektiğini söyleyen Bakan, aksi takdirde kurum içi disiplinin ve kamu güvenliğinin büyük zarar göreceğini belirtti. Bakan, liyakat esaslı bir yönetim modelinin derhal hayata geçirilmemesi durumunda, yaşanacak kaosun sorumlusunun mevcut idare olacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.