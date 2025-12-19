Son Mühür/ Beste Temel- AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, Çiğli Belediyesi’nin güncel mali tablosuna yönelik kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamalarda bulundu. Belediye yönetiminin finansal politikalarını sert bir dille eleştiren Özdemir, kurumun "vergi yüzsüzleri" olarak adlandırılan borçlu listelerinde üst sıralarda yer almasının tesadüf olmadığını savundu. Özdemir’e göre, belediyenin içine düştüğü bu kronik borç sarmalı, yıllardır süregelen yönetim zafiyetlerinin ve kaynak kullanımındaki hataların artık gizlenemez bir boyuta ulaştığının en somut göstergesi.

Borç yükü 3 Milyar TL sınırına dayandı

Belediyenin mali yükümlülüklerini rakamlarla ortaya koyan Oktay Özdemir, Çiğli Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borcunun yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaştığını, vergi dairesine olan yükümlülüklerin ise 1 milyar TL seviyesinde seyrettiğini vurguladı. Bu devasa rakamlara piyasadaki üçüncü şahıslara ve tedarikçilere olan borçların da eklenmesiyle toplam mali yükün 3 milyar TL gibi rekor bir seviyeye ulaştığını ifade eden Özdemir, belediyenin adeta bir borç batağına sürüklendiğini iddia etti.

"Hizmet değil, borç üreten bir belediye"

Belediye yönetiminin asli görevlerini yerine getirmek yerine borç stokunu artırdığını savunan Özdemir, ortada çok net bir idari başarısızlığın bulunduğunu dile getirdi. Vatandaşlardan toplanan vergilerin ve kamuya ait harç gelirlerinin verimli kullanılmadığını öne süren AK Parti İlçe Başkanı, hizmet odaklı belediyecilik anlayışının yerini "borç üreten" bir yapıya bıraktığını söyledi. Çiğli halkının vergilerinin akıbetini sorma hakkı olduğunu belirten Özdemir, bu finansal tablonun hesabının verilmesi gerektiğini savundu.

Algı siyaseti ve savurganlık eleştirisi

Mevcut belediye yönetiminin gerçekleri örtbas etmek için sürekli mazeret ürettiğini ve "borç edebiyatı" arkasına sığındığını ifade eden Özdemir, şeffaf bir yönetim modelinin eksikliğine dikkat çekti. Çiğli Belediyesi’nin bugün iflas noktasına gelmesinin temel sebebinin plansız harcamalar, hesapsız projeler ve kontrolsüz bir savurganlık olduğunu iddia etti. Sorumluluktan kaçarak belediyenin yönetilemeyeceğini belirten Özdemir, halkın kaynaklarının heba edildiği bir dönemin yaşandığını sözlerine ekledi.

Kamuoyuna açık ve belgeli hesap verme çağrısı

AK Parti olarak Çiğli halkının menfaatlerini ve kamunun haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Oktay Özdemir, belediye idaresine açık bir çağrıda bulundu. Yönetimin, bu devasa borçların nedenleri ve kaynakların nerelere harcandığı konusunda halka karşı dürüst olması gerektiğini söyleyen Özdemir, tüm harcamaların belgeleriyle birlikte şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti. Özdemir, Çiğli’nin geleceğinin borç yükü altında ezilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek açıklamasını noktaladı.