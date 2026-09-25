Son Mühür- Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin vefat ettiği şüpheli helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyon çerçevesinde, olayın karartılması ve FETÖ adına eylem yapılması iddiasıyla 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

MİT ve emniyetten ortak operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde harekete geçti.

16 ilde önceden tespit edilen 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonun ilk saatlerinde 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Dosya doğrultusunda hakkında işlem başlatılan şüphelilerden 10’unun halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlenirken, adreslerinde olmayan firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Sabotaj ve manipülasyon iddiaları soruşturuluyor

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin FETÖ/PDY faaliyeti çerçevesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçunda yer aldıkları değerlendirmesi yer aldı.

Emniyet ve yargı birimlerinin üzerinde durduğ başlıklar arasında arama-kurtarma çalışmalarının kasıtlı olarak yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları düzenlenmesi, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ve somut delillerin karartılması bulunuyor.

"Soruşturmayı kararlılıkla yürütüyoruz"

Soruşturmanın son durumu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek,

"Muhsin Yazıcoğlu soruşturmasında hakikatin izni sürdürmeye devam ediyoruz.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz."

33 gözaltı, 4 firari

Bakan Gürlek, yürütülen operasyonun detaylarına ve şüphelilerin durumuna ilişkin;

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır.

10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Manipülasyon ve delil karartma şüphesi

Arama-kurtarma sürecindeki aksaklıklar ve manipülasyon girişimlerinin titizlikle incelendiğini vurgulayan Gürlek,

"Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir." diye konuştu.

Gözaltına alınan 33 şüphelinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın seyri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.