Son Mühür- Hürmüz Boğazı'nda Şubt ayında bu yana devam eden krize, Babülmendep Boğazı'nın eklenmesi küresel çapta enerji krizini tetiklemişti. Suudi Arabistan'ın petrol boru hatlarına yönelik saldırılar ve Ukrayna-Rusya kanadından gelen rafineri yangını görüntüleri tüm dünyada dizel fiyatlarını benzin fiyatlarına göre zamlanmasına kapı aralamıştı.

Türkiye'de motorin ve benzin arasında 10 lirayı aşan fark, 1 Ekim sonrası ortadan kalkabilir gibi görünüyor.

Tüm zamanların en büyük zammı...



Ekonomi gazetecisi Olcay Aydilek, eşel mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ereceğine dikkat çekerek benzine zam gelme ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret etti.

Aydilek,

''Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı... Benzinde, eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL’ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzin, bir anda 90 TL’yi aşacak'' hatırlatmasında bulundu.

İzmir'de benzin ve motorin fiyatı...



İzmir'de benzin 81.70 liradan, motorin ise 94.90 liradan satışa sunuluyor.

Dizel rafineri marjlarının tarihin en büyük rakamlarına ulaşmasının ardından motorin 13 Ağusto tarihinde eşel mobil sisteminden çıkarılmıştı.

Motorine 1 Ocak 2027 tarihine kadar toplamda 13 lira 90 kuruş zam gelmesi bekleniyordu.

Benzinde 30 Eylül tarihine kadar rafineri fiyat artışının yüzde 25'i ÖTV indirimiyle karşılanırken 1 Ekim tarihi itibarıyla bu uygulama sona erecek.

Aksi yönde bir karar alınmadığı sürece benzinde şu anda ÖTV, 4,43 TL’den 14,83 TL’ye çıkacak.

