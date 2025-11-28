Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanmış, iki gün sonra da görevden uzaklaştırılmıştı. Cezaevinde bulunan Böcek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Altı kez hastaneye kaldırıldım”

Böcek, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tutukluluk süresi boyunca altı kez hastaneye sevk edildiğini belirtti. Açıklamasında fiziksel durumunun giderek ağırlaştığını vurgulayan Böcek, cezaevine ilk getirildiğinde 12 ilaç kullandığını, dün itibarıyla 22 farklı ilaçla ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

“Sağlığım hukuki bir mesele olmaktan çıktı, hayati bir boyuta ulaştı”

Böcek, sağlık durumundaki kötüleşmenin artık yalnızca adli sürecin bir parçası olmadığını ifade ederek şöyle dedi:

“Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum.”

“145 gündür sessizce bir mücadele veriyorum”

Açıklamasında tutukluluğunun 145. gününde olduğunu hatırlatan Böcek, cezaevindeki koşulların sağlık sorunlarını derinleştirdiğini dile getirdi. Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Böcek, mesajında topluma şu sözlerle seslendi:

“Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum.”

“Adalete inancımı kaybetmeyeceğim”

Böcek, paylaşımının sonunda adalet vurgusu yaparak mücadeleye devam edeceğini ifade etti:

“Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim.”