Son Mühür- Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu uyarınca gerçekleştirilen satış ilanlarında esas alınan parasal limitleri, 2025 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını baz alarak yeniden düzenledi. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni limitlerle birlikte, satış ilanlarının hangi mecralarda yayımlanacağına dair eşik değerler yaklaşık iki katına çıkarıldı.

Ekonomik veriler ışığında güncelleme kararı

Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan "İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ" ile satış süreçlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Düzenleme, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Aralık ayı yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranları esas alınarak hazırlandı. Bu güncelleme ile icra ve iflas dairelerinin satış ilan usulleri, güncel ekonomik koşullara uyumlu hale getirildi.

Satış bedeline göre ilan yöntemleri değişti

Yeni düzenlemeye göre, satışa konu olan malın muhammen (tahmin edilen) bedeline göre uygulanacak yeni parasal limitler şu şekilde belirlendi:

Muhammen bedeli 1.180.000 TL’ye kadar olan satışlarda, ilanın gazete veya internet haber sitesi üzerinden yapılıp yapılmayacağına, ilgililerin menfaatleri gözetilerek icra dairesince karar verilecek. Eski eşik olan 500.000 TL, bu düzenlemeyle önemli ölçüde artırılmış oldu.

Muhammen bedeli 1.180.000 TL ile 4.740.000 TL arasında olan satışlar için ilanlar, satışın yapılacağı yerde yayımlanan resmi ilan yayımlama hakkına sahip yerel bir gazete veya internet haber sitesinde yapılacak.

Bedeli 4.740.000 TL ve üzerinde olan dev satışlar ise internet haber sitelerinin yanı sıra, yurt genelinde dağıtımı yapılan ve günlük fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazetelerde ilan edilmek zorunda olacak.

Yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan 27 Ocak tarihli karara göre, parasal limitlerin belirlenmesinde "ilan talebi tarihindeki" güncel limitler esas alınacak. Bu durum, süreci devam eden ancak henüz ilan aşamasına gelmemiş satışlar için kritik önem taşıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu yeni düzenleme, 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

