İstanbul merkezli geniş kapsamlı finansal suç operasyonunun ardından yargı süreci hız kazandı. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. odağında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüphelinin akıbeti belli oldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.

8 ilde eş zamanlı finansal takip

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler, yasadışı finans hareketlerinin izini süren dev bir operasyona dönüştü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerini de kapsayan 8 ayrı merkezde düğmeye bastı. Hakkında yakalama emri bulunan 42 şüpheliden 38'i gerçekleştirilen şafak baskınlarıyla muhafaza altına alındı. Operasyonun merkezinde yer alan ödeme kuruluşuna ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanarak şirketin yönetim süreçleri denetim altına alındı.

MASAK raporları suçun ağını ortaya çıkardı

Soruşturmanın temelini oluşturan denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı analizler, finansal sistemin nasıl manipüle edildiğini gözler önüne serdi. İncelemelerde, yasadışı bahis, illegal forex işlemleri ve çeşitli dolandırıcılık yöntemlerinden elde edilen "kirli para"nın, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri üzerinden sisteme dahil edildiği saptandı. Suç gelirlerinin, çok sayıda yerli ve yabancı paravan şirket aracılığıyla transfer edilerek sistematik bir şekilde aklanmaya çalışıldığı, resmi kayıtlara ve teknik raporlara yansıdı.

Karar verildi

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na nakledildi. Savcılık makamı, elde edilen deliller ışığında zanlılardan 17’sini tutuklama, 21’ini ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Mahkemede yapılan savunmalar ve dosyada sunulan mali veriler doğrultusunda hakimlik, 15 zanlının tutuklanmasına hükmetti. Geriye kalan 23 kişi ise yargılama süreci tutuksuz devam etmek üzere, çeşitli adli kontrol şartlarıyla salıverildi.

