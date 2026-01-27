Son Mühür- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği, enerji sektöründe dijitalleşme ve lisanssız üretim süreçlerinde köklü bir değişimin kapısını araladı. Resmî Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği" ile elektrik bağlantı başvuruları artık kağıt üzerinden değil, tamamen dijital mecralar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu hamleyle bürokratik engellerin azaltılması ve enerji yatırımlarının hızlandırılması hedefleniyor.

Enerji bağlantılarında 7/24 dijital dönüşüm dönemi

Yeni düzenleme ile birlikte elektrik dağıtım şirketlerine, kullanıcıların başvurularını kesintisiz bir şekilde iletebilecekleri online platformlar kurma zorunluluğu getirildi. Şirketlerin internet siteleri üzerinden erişime açılacak olan bu sistemler, haftanın her günü ve günün her saati hizmet verecek şekilde tasarlanacak. Başvuru sahipleri, sisteme entegre edilen bu dijital yapılar sayesinde işlemlerini fiziksel bir ofise gitmeye gerek kalmadan takip edebilecek. Dijitalleşme hamlesiyle birlikte bağlantı süreçlerindeki şeffaflığın artırılması ve işlem sürelerinin minimize edilmesi planlanıyor.

Lisanssız üretim ve şebeke bağlantılarında yeni kriterler

EPDK'nın yaptığı kritik dokunuşlardan bir diğeri ise lisanssız elektrik üretim tesislerinin şebekeye entegrasyonuyla ilgili oldu. Yeni kurallar çerçevesinde, üretim tesislerinin bağlantı mesafelerine belirli sınırlar getirilerek kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, birden fazla yatırımcının maliyetleri paylaşarak ortak hat ve trafo kurabilmesine de imkan tanıyan yasal zemin oluşturuldu. Bu adımın, özellikle küçük ve orta ölçekli enerji yatırımcılarının sisteme giriş maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Yatırımcıya katılım bedeli ve kırsal alan düzenlemeleri

Şebeke altyapısının geliştirilmesine katkı sunan ilk yatırımcıları korumak adına "katılım bedeli" modeli de güncellendi. Buna göre, şebeke yatırımlarını kendi imkanlarıyla tamamlayan ilk kullanıcıya, aynı altyapıyı daha sonra kullanacak olan yeni yatırımcılar katılım payı ödeyecek. Böylece ilk finansal yükü üstlenen tarafın mağduriyeti giderilecek. Ayrıca yönetmelik kapsamında, tarımsal faaliyetler ve kırsal bölgelerdeki bağlantı talepleri için de özel kriterler belirlenerek, bu bölgelerdeki enerji ihtiyacının daha planlı ve güvenli bir şekilde karşılanması sağlandı.

