Eyüpsultan’da infial yaratan kreş skandalına dair yürütülen adli süreçte yeni bir safhaya geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan çocuk merkezinde yaşandığı iddia edilen darp ve istismar vakalarıyla ilgili derinleştirilen soruşturma kapsamında, uzman ekipler gece saatlerinde olay yerinde teknik incelemelerde bulundu. Kamuoyunda geniş yankı bulan hadiseyle ilgili adli birimlerin titiz çalışması sürüyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinden gece mesaisi

Güzeltepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren ‘Yuvamız İstanbul’ kreşinde patlak veren iddiaların ardından, İstanbul Valiliği koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında delil toplama süreci hız kazandı. Gece saatlerinde kreş binasına gelen olay yeri inceleme birimleri, iddialara konu olan alanlarda detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Fiziksel kanıtların ve merkezin teknik imkanlarının mercek altına alındığı bu çalışma, soruşturmanın seyrini belirleyecek bulguların dosyaya eklenmesi amacıyla büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü.

Adli süreçte bir tutuklama kararı çıktı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetilen soruşturmanın yargı ayağında sıcak gelişmeler yaşandı. Çocuklara yönelik kötü muamele ve istismar suçlamalarıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerin ardından, kreşte spor eğitmeni olarak görev yapan bir şüpheli, "çocuğa karşı cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumunu göz önüne alarak spor hocasının tutuklanmasına karar verirken, merkezde öğretmenlik yapan diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol şartıyla serbestlik kararı verdi.

Soruşturma çok yönlü olarak derinleşiyor

Söz konusu eğitim kurumunda yaşanan dehşet verici iddialar, hem aileler hem de toplumun genelinde büyük bir endişeye yol açtı. Adli makamlar, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve sorumluların en ağır cezayı alması için çalışmalarını sürdürüyor. Kreşteki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık ifadelerinin başvurulması ve uzman pedagoglar eşliğinde çocukların beyanlarının alınması süreçlerinin, davanın ilerleyen aşamalarında kilit rol oynaması bekleniyor.