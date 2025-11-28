Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in Şam kırsalında yer alan Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarını güçlü ifadelerle eleştirdi. Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların Suriye’nin istikrarına zarar verdiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurguladı.

“Suriye’nin özgürlük yılı dönümüne yaklaşılırken saldırılar arttı”

Keçeli, açıklamasında 8 Aralık’ın Suriye halkı için özgürlük mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, bu tarihe yaklaşılırken İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarının dikkat çekici olduğunu belirtti.

“Uluslararası toplumun Suriye’nin istikrarı konusunda ortaklaştığı bir dönemde İsrail’in bu saldırılarla yıkıcı bir gündem izlediği bir kez daha görülmüştür” ifadelerini kullandı.

“Suriye’den İsrail’e yönelik bir tehdit yok”

Keçeli, İsrail’in askeri operasyonları için gerekçe olarak sunduğu güvenlik iddialarını da reddetti. Suriye’den İsrail’e yönelen herhangi bir tehdidin bulunmadığını söyleyen Dışişleri Sözcüsü, İsrail’in bu saldırılarla:

Suriye’nin egemenliğini,

Ülkenin toprak bütünlüğünü,

Bölgedeki sivil güvenliğini

ihlal ettiğini kaydetti.

“Saldırılar, Suriye’nin barış ve refah çabalarını hedef alıyor”

Açıklamada, İsrail’in saldırılarının Suriye halkının güvenlik, refah ve toplumsal barış arayışını sekteye uğratmayı amaçladığı belirtildi. Keçeli, bu askeri hareketliliğin yalnızca bölgesel istikrarı tehlikeye attığını değil, aynı zamanda Suriye hükümetinin ülke içinde normalleşme yönündeki çabalarına doğrudan zarar verdiğini ifade etti.

“Uluslararası toplum sorumluluk almalı”

Sözcü Keçeli, İsrail’in saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini belirterek uluslararası topluma çağrı yaptı.

Keçeli, “Bu konuda sorumluluk sahibi tüm ülkelerin üzerine görev düşmektedir” sözleriyle, küresel aktörlerin Suriye’deki barış ve güvenlik ortamını koruma konusunda daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.