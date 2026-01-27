Antalya’da doğa olaylarının yıkıcı etkisi, bir halı sahada mucizevi bir kurtuluş öyküsüne sahne oldu. Kent genelinde fırtına ve sağanağın yaşamı felç ettiği saatlerde, Kepez’de bulunan bir spor tesisinin devasa çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerle bir oldu. Maç için sahada ısınan futbolcuların, saniyelerle ifade edilen bir zaman diliminde tesisi terk etmesi olası bir facianın önüne geçerken, o anlar sporcuların aksiyon kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Meteorolojik uyarılar yapılmıştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün, rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşacağı yönündeki kritik uyarılarının ardından Antalya, ekstrem hava koşullarının kıskacına girdi. Akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran fırtına, kentin pek çok noktasında ağaçları kökünden sökerek yollara savurdu. Yağışın etkisiyle Sarısu, Gökdere, Karaçay ve Hisarçardır mahallelerinde bulunan derelerin debisi yükselerek taşkınlara yol açtı. Sokaklarda su seviyesinin yarım metreyi bulduğu görülürken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Halı sahada dehşet anları: saniyelerle gelen kurtuluş

Fırtınanın en sarsıcı olaylarından biri Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yaşandı. Maç öncesi son hazırlıklarını yapan futbolcuların sahada bulunduğu sırada, tesisin çatısından ürkütücü sesler yükselmeye başladı. Oyuncuların kendi aralarında tavanın durumuna dair endişelerini dile getirdikleri anlarda, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte devasa metal konstrüksiyon çatı büyük bir gürültüyle çökmeye başladı. Gürültüyü duyar duymaz can havliyle çıkış kapısına doğru depar atan sporcular, çatının zemine çakılmasından hemen önce sahadan çıkmayı başardı.

Aksiyon kamerasına yansıyan mucizevi kurtuluş

Olay anında futbolculardan birinin kaskında takılı olan aksiyon kamerası, yaşanan paniği ve saniyelerle gelen kurtuluşu tüm çıplaklığıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, çatının sallanmaya başlamasıyla sporcuların kaçışması ve ardından tonlarca ağırlığındaki çatının sahanın tam ortasına inmesi net bir şekilde görülüyor. Kimsenin burnunun bile kanamadığı bu olayda, sporcuların dikkati ve hızlı refleksi büyük bir trajediyi engelledi. Yetkililer, fırtınanın hasar bıraktığı bölgelerde temizlik ve onarım çalışmalarına başlarken, halı saha tesisindeki maddi hasarın boyutunun oldukça yüksek olduğu öğrenildi.