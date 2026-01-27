Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli bireyler için 2026 yılı boyunca uygulanacak aylık destek tutarlarını belirledi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle, eğitim giderlerinin devlet tarafından karşılanacak kısımları netleşti.

Eğitim desteklerinde yeni rakamlar belli oldu

Yayımlanan tebliğe göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim kurumlarında verilen destek eğitimleri için öngörülen aylık limitler şu şekilde belirlendi:

Bireysel Eğitim: Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere aylık 7.748 TL.

Grup Eğitimi: Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere aylık 2.168 TL.

Belirlenen bu tutarlar Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak olup, bu limitleri aşan eğitim giderleri ise ilgili bireyler veya velileri tarafından karşılanmaya devam edecek.

Geniş kapsamlı destek ağı

Bu destekten, sağlık kurulu raporu ile en az %20 oranında engelli olduğu tespit edilen erişkinler ile "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" (ÇÖZGER) uyarınca özel gereksinimi olduğu belirlenen 18 yaş altı çocuklar faydalanabilecek. Tebliğ; görme, işitme, zihinsel ve bedensel yetersizliği olan bireylerin yanı sıra dil ve konuşma bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü ve otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsıyor.

Usulsüzlüğe karşı sert yaptırımlar

Bakanlık, destek ödemelerinin suiistimal edilmemesi adına denetim ve ceza mekanizmalarını da hatırlattı. Yapılan düzenlemeye göre:

Gerçek dışı beyanda bulunarak fazladan ödeme yapılmasına sebebiyet verenlerden, ödenen tutarlar iki katı ve kanuni faiziyle birlikte müteselsilen tahsil edilecek.

Bu fiillerin özel eğitim okulları veya rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrar edilmesi durumunda, kurumun açma izni iptal edilecek.

Yürürlük tarihi

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olan bu tebliğ hükümleri, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

