Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal kumar ve yasa dışı bahisle ilgili olarak eylem planından bahsetmiş ve bu konularla ilgili yeni hamleler yapılacağını belirtmişti. Konu gündemdeki yerini korumaya devam ederken, CHP'ye yeniden katılan Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Hükümdar göz yummazsa eşkiya yol kesemez!"

Sosyal medya hesabı üzerinden 2023 yılında yapmış olduğu açıklamayı alıntılayan Muharrem İnce, "2023 yılında dile getirdiğimiz sanal kumar belasını yeni gündemlerine almış beyefendiler. Daha eylem planı hazırlayıp uygulayacaklarmış. Sanal kumarı Devlet istese 3 günde bitirir. Sayenizde hiç bir umudu kalmayan gençler, memurlar bu sanal kumar belasına bulaşıp intihar ettiler, yuvalar yıkıldı. Göz yumduğunuz için! Biliyoruz ki hükümdar göz yummazsa eşkiya yol kesemez!" ifadelerini kullandı.