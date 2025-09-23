Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserle ilgili olarak, kamuya 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarar verdikleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler belli oldu

Soruşturma kapsamında, eski ve mevcut belediye yetkilileri ile çeşitli organizasyon şirketlerinin sahip ve ortaklarının da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili H.E., eski Daire Başkan Vekili H.Z., eski Şube Müdür Vekili A.A.Ç., mevcut Şube Müdür Vekilleri C.A. ve K.B.; ayrıca çeşitli organizasyon şirketlerinin sahipleri ve ortakları O.E., S.E., K.A., S.Ç., A.A., E.D. ve L.E. yer alıyor. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Olay yaratacak paylaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma kamuoyunda büyük ses getirirken, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in gece saatlerinde yaptığı paylaşım gündeme damgasını vurdu.

''Milyarlık vurgun''

Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyon başlamadan saatler önce X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye? Ankara'da milyarlık vurgun patlıyor" ifadelerine yer verdiği dikkat çekti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı paylaşımın gündem olmasının ardından bir açıklama daha paylaştı:

"Ankara Büyükşehir de konser vurgunları ile operasyon yapılmış. Yapılması son derece doğal. Bu olayın dün attığım tweetle ilgisi yok. O vurgun milyarlık vurgun. Duyduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak. Skandalın patlamasına az kaldı"