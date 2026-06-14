Yaz aylarının gelmesiyle birlikte okullarda karne günü heyecanı arttı. MEB'in belirlediği eğitim-öğretim takvimi sona ererken öğrenci ve veliler son ders zilinin ne zaman çalacağını araştırıyor. Öğrenciler bir an önce karnelerini almayı beklerken veliler de yaz tatili planlarını netleştirmek istiyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8 Eylül 2025’te başlayan eğitim öğretim maratonu, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bu tarihte çalacak son ders ziliyle birlikte uzun bir yaz tatiline adım atacak. Haziran ayının ortası itibarıyla okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına sadece 12 gün kaldı. Öğrenciler yaz boyu dinlenip eylül ayına kadar yeni döneme enerji depolayacak.

KARNELER HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Heyecanla beklenen karneler, okulların kapanacağı 26 Haziran Cuma günü öğrencilere dağıtılacak. Dönem boyunca başarı gösteren öğrenciler, karneleriyle birlikte takdir, teşekkür ve onur belgelerini de aynı gün alacak. Karne dağıtım saatleri ise okulların kendi idari planlamalarına göre değişiyor. Bu nedenle en doğru saat bilgisini öğrenmek için velilerin okul yönetimlerinin yapacağı duyuruları yakından takip etmesi gerekiyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN AÇILACAK?

Veliler yaz tatilinin bitiş tarihini de araştırmaya başladı. Yeni döneme hazırlık yapmak isteyen aileler MEB takvimine odaklandı. Açıklanan takvime göre uzun yaz tatilinin ardından öğrenciler 14 Eylül 2026 günü ders başı yapacak.