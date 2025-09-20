Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Burak Kara, doğum gününde annesinin hediye ettiği muhabbet kuşunu yakalamak isterken 6’ncı kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan küçük Burak, bugüne kadar 7 ameliyat geçirdi. Bacaklarına platin takılan Burak, yürüteç desteğiyle adım atabiliyor. Küçük çocuğun en büyük hayali ise hiç giyemediği Fenerbahçe forması ve kramponlarıyla futbol oynamak.

Doktorlar “Kolu ve bacağı kesilebilir” dedi

Doğum gününden bir gün sonra kuşunu kafesten çıkaran Burak, terasta kuşu yakalamak isterken dengesini kaybederek 6’ncı kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Burak’ın vücudunda ve başında kırıklar oluştu. Doktorlar ilk etapta kolunun ve bacaklarının kesilebileceğini söyledi. Ameliyatlarla kurtarılan küçük çocuğun tedavisi sürerken, büyüme çağında olduğu için bacaklarındaki platinin ilerleyen süreçte değiştirilmesi gerekiyor.

200 lira nafaka engeli

Oğluna bakabilmek için işini bırakan anne Gülizar Yılmaz, geçim sıkıntısı yaşıyor. Bir süre arkadaşlarının yardımıyla kira ödeyen Yılmaz, ardından bankalardan kredi çekti. Ancak borçlarını ödeyemeyen anne, eski eşinden aldığı 200 lira nafaka nedeniyle oğluna engelli maaşı da bağlatamadı. Yılmaz, “Çocuğum iyileşinceye kadar destek bekliyorum” dedi.

“Fenerbahçe formamı giyemedim”

Okula gidemeyen Burak, annesi tarafından merdivenlerde sırtında taşınıyor. Küçük çocuğun en büyük özlemi ise futbol oynamak. Burak, “Arkadaşlarımla futbol, basketbol oynayamıyorum. Okula gidip öğretmenlerimle ve arkadaşlarımla buluşmayı, en çok da futbol oynamayı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anne yüreği: “İçimde kaldı”

Anne Gülizar Yılmaz, oğlunun futbol sevgisini şu sözlerle anlattı: “Düşmeden bir gün önce kramponunu ve Fenerbahçe formasını almıştım. ‘Perşembe günü bunlarla okula gideceğim, futbol oynayacağım’ diyordu. Ama hiç giyemedi. İçimde kalan en büyük şey bu.”