Son Mühür- Bitlis’te sürpriz bir istifa haberi geldi. AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Köstekçi açıklamasında, 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Bitlis İl Başkanlığı görevine atandığını hatırlattı. Öncesinde Adilcevaz İlçe Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Yardımcılığı, İl Hukukçuluğu ve İl Eğitimciliği görevlerinde bulunduğunu belirtti.

Görev sürecinde yapılan çalışmalar

Köstekçi, görevi boyunca kapılarını herkese açtıklarını, küskünlükleri bir tarafa bırakarak sahada aktif çalıştıklarını ifade etti. İl genelinde üç kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağırlama onuruna eriştiklerini belirten Köstekçi, dönemlerinde 13 belediyeden 11’inin AK Parti yönetimiyle buluştuğunu aktardı.

“Her türlü olumsuzluğa rağmen partimize ve hemşehrilerimize hizmet etme aşkımızdan asla vazgeçmedik. Mütevaziliğimizi koruyarak sorun çıkaran değil, sorun çözen olmaya çalıştık” diyen Köstekçi, adalet, eşitlik ve hukuktan taviz vermeden görev yaptığını vurguladı. Açıklamasını, “Şimdi onur ve gururla yürüttüğüm görevimden istifa ediyorum. Allah’a emanet olun” sözleriyle tamamladı.

AK Parti’de istifalar peş peşe geliyor

AK Parti’de istifa dalgası devam ediyor. 18 Eylül’de Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla İl Başkanı Haluk Laçin görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

Bunu takip eden günlerde Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş da istifa ettiklerini duyurdu. Böylece iki gün içinde toplam yedi il başkanı görevlerinden ayrılmış oldu.