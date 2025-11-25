Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl kapsamlı bir farkındalık programına imza attı. “Yalnız Değilsin” temasıyla hazırlanan çalışma çerçevesinde, kentin 13 ilçesinde eş zamanlı olarak kamusal alanlara zincirli boş sandalyeler yerleştirildi. Çalışma, kadına yönelik şiddetin yalnızca görünür biçimlerine değil, sessiz bırakılan yönlerine de dikkat çekmeyi amaçladı.

Etkinlik boyunca vatandaşlara bilgilendirmede bulunularak Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezlerinin sunduğu psikolojik, hukuki ve sosyal destek hizmetleri anlatıldı. Menteşe Sınırsızlık Meydanı’nda düzenlenen programda ise kadın örgütleri ve belediye temsilcileri şiddete karşı ortak çağrı yaptı.

“Kadınlar şiddetsiz bir yaşam için meydanlarda”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Mahalle Meclisi üyeleri açıklamalarında, kadınların yalnızlaştırılmasına, görünmez kılınmasına ve erkek şiddetine karşı ortak ses yükselterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün meydanlarda yankılanan ‘Yalnız Değilsin’ sesiyle tüm zincirleri, tabuları, utancı ve korkuları geride bırakmak için buradayız. Sokaklarda korkmadan yürüyebileceğimiz, güvenlik kavramının gece–gündüz ayrımına indirgenmediği bir yaşam istiyoruz. Kadın olmanın aşağılanmadığı, şiddetle tanımlanmadığı bir hayatı savunuyoruz. Şiddetsiz bir dünya kurmak istediğimizi ilan ediyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz.”

“Şiddetin görünmeyen yüzüne dikkat çekmek istedik”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel, 25 Kasım kapsamında yürütülen farkındalık çalışmasının amacını şu sözlerle anlattı: “21 Kasımdan itibaren tüm ilçelerimizde yerleştirdiğimiz ‘Yalnız Değilsin’ temalı sandalyelerle, erkek şiddeti nedeniyle aramızdan koparılan kadınların görünmeyen hikâyelerini görünür kılmak istedik. Bu çalışma, sessiz bırakılan şiddet olgusuna karşı toplumsal bir uyarıdır.”

Başkan Aras: “Muğla’yı eşitlikçi ve güvenli bir kent yapma kararlılığındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir dram değil, ağır bir insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Muğla’da hiçbir kadın kaderine terk edilmez, hiçbir çocuk çaresiz bırakılmaz. Şiddete karşı kararlı bir kurumsal duruş sergiliyor, tüm çalışmalarımızı eşitlik temelinde sürdürüyoruz.” Aras, Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya aldığı Şiddete Karşı Tutum Belgesi, kurum içi taciz–mobbing karşıtı politikalar ve toplu iş sözleşmesine eklenen şiddet maddesinin kararlılığın somut örnekleri olduğunu belirtti.

“Kadına yönelik şiddeti yalnızca sonuçlarıyla değil, nedenleriyle ele alıyoruz”

Başkan Aras, belediyenin yürüttüğü şiddetle mücadele politikalarını şöyle özetledi:

Şiddet Önleyici Politikalar Çalıştayı

Kadın sığınmaevi

Baro ile hukuki destek protokolü

Psikolojik danışmanlık hizmetleri

Kadın yaşam merkezleri

Kırsal mahallelere ulaşan gezici dayanışma otobüsü

Ulaşım alanında yürütülen “Mor Durak” ve “Mor Otobüs” uygulamalarına da dikkat çeken Aras, kadınların gece saatlerinde durak harici inebilmesine imkân tanıyarak ulaşım güvenliğinin artırıldığını belirtti.

Aras, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim için mesele yalnızca şiddeti durdurmak değil; Muğla’da kalıcı bir toplumsal dönüşüm başlatmaktır. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Bu kentte kadınların sesi, sözü ve hakkı güçlüdür. Muğla’yı eşitlikçi, güvenli ve dayanışmacı bir kent yapma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.”