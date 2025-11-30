Muğla'nın Marmaris ilçesinde ikamet eden 47 yaşındaki Mehmet Övet, çocukluğundan bugüne dek geçirdiği sayısız büyük ve küçük kaza nedeniyle çevresinde "Kedi gibi 9 canlı adam" lakabıyla anılıyor. Kafatası ve göğüs kafesinde ezikler, kasıklarında ise beş adet domdom kurşunuyla yaşamını sürdüren Övet, tüm bu badirelere rağmen kendini "talihsiz" değil, aksine "çok şanslı" biri olarak tanımlıyor.

Çocukluk yıllarında gelen ilk vefat tehlikeleri

İki kız babası olan Mehmet Övet, ölümle ilk kez yedi yaşındayken üst üste iki defa karşı karşıya geldiğini anlattı. Yat Limanı'nda Rodos'tan gelen gemilerin altına daldığı günleri aktaran Övet, "9 metre derinlikte teknenin pervanelerine yapışan midye kabukları vücudumu kesmişti. Kalbim durdu. Vatandaşlar 9 metreden beni çıkardı, oradaki doktor kalbimi yeniden çalıştırdı. O şokla hemen olay yerinden kaçtım," dedi. Aynı yaşlarda, ailesinin oturduğu yedi metrelik korkuluksuz terasından kafa üstü yere düşen Övet, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tam dört gün sonra gözlerini açabildi.

Elektrik çarpması ve defalarca yüksekten düşme serisi

İlkokul eğitimini tamamladıktan sonra bir elektrik firmasında çalışmaya başlayan Mehmet Övet, 1991 yılında asansörün elektronik aksamını tamir ederken yüksek elektrik akımına kapıldı. Toprağa yatırılmasına rağmen hayati fonksiyonlarını kaybeden genç adamın kalbi, doktorlar tarafından bir kez daha çalıştırıldı. Övet, elektronik sektöründe eğitim aldıktan sonra da iş kazaları yaşamaya devam etti. Kapalı çarşıda çanak anten takarken 9 metreden beton zemine yüzüstü düşen Övet, iyileşip işine döndükten sadece 11 ay sonra, Kordon Caddesi'nde yine çürümüş korkuluğun kırılması sonucu üç katlı apartmandan önce alt kattaki tenteye, ardından kaldırıma kafa üstü çakıldı. Vücudundaki kırıklar iyileşse de iki yıl sonra elektronik bir cihazı kontrol ederken bir kez daha elektrik akımına kapıldı.

Trafik ve iş kazalarını kurşunlu saldırı takip etti

Geçirdiği çok sayıda trafik ve iş kazasının ardından Mehmet Övet, 2008 yılında bu kez bir şiddet olayının hedefi oldu. Öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin ustasıyla yaşadığı tartışma sonucunda pompalı tüfekle vurulan Övet'in vücuduna tam 15 domdom kurşunu isabet etti. Hayati fonksiyonları tekrar duran Övet, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü ve 60 gün özel bir hastanenin yoğun bakımında kaldı. Ameliyatlarla 10 kurşun çıkarılsa da, beş domdom kurşunu kasıklarında kalıcı olarak yerleşti.

Son büyük kaza ve engelli emeklilik

Ölümden defalarca dönen Mehmet Övet'in yaşadığı son büyük kaza 2014 yılında gerçekleşti. İşten evine dönerken, motosikletine Yeni Datça Yolu Mola Kent mevkiinde 110 kilometre hızla seyreden lüks bir yolcu minibüsü arkadan çarptı. Bu şiddetli kaza sonucunda akciğerlerinde hasar, vücudunda çok sayıda kırık, beyninde ödem oluştu ve bağırsağının bir kısmı ameliyatla alındı. Hayati fonksiyonlarını bir kez daha yitiren elektronikçi, sağlık görevlilerince yedinci kez hayata geri döndürüldü. Yoğun bakımda geçen 78 günün ardından taburcu olan Övet, bu kazayla birlikte yüzde 79 engelli raporu alarak malulen emekli oldu.

"Talihsiz değil, şanslıyım": Yaşama azmi

Geçirdiği kazalar sonucu işini ve sağlığını kaybeden, elektronik dükkanını kapatmak zorunda kalan Mehmet Övet, hayatına sahilde mısır tezgahı işleterek devam etti. Emekli olmasına rağmen talihsizlikler peşini bırakmadı; motosikletiyle Marmaris barlar sokağındaki dere yatağına (azmağa) uçtuğunu ve en son 70 kilometre hızla gelen bir motorun çarpmasıyla koluna sekiz dikiş atıldığını söyledi. Çevresindekilerin kendisine "Hala ölmedin mi sen, bu kaçıncı kaza?" diye takıldığını belirten Övet, tüm yaşadıklarına rağmen pozitif bakış açısını koruyor: "Yaşadıklarımı talihsizlik değil, şans olarak görüyorum. Hala hayattayım, yaşıyorum demek ki daha nasibimizde yiyecek ekmeğimiz varmış."