Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, kıyı bölgelerinde dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Yağışla birlikte derelerden taşınan çamur yüklü sular denize karıştı. Bu durum, denizin bir bölümünün masmavi kalmasına karşın diğer bölümünün koyu kahverengiye dönmesine neden oldu.

Renkler keskin bir sınırla ayrıldı

Çamurlu akıntının denize ulaştığı noktada renk ayrımının net şekilde görüldüğü kaydedildi. Dronla çekilen görüntülerde mavi deniz ile kahverengi suyun keskin bir çizgi halinde ilerlediği anlar dikkat çekti. Sahilde bulunan vatandaşlar ortaya çıkan görüntüyü şaşkınlıkla izledi.

Ekipler teyakkuzda

Yoğun yağışın ardından Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, emniyet ve jandarma ekipleri ilçede önlem aldı. Belediye ekipleri, taşan derelerin sürüklediği çamur ve malzemeleri temizlemek için sahaya indi. Emniyet güçleri ise trafik ve güvenlik açısından kritik noktalarda kontrol sağladı.

Metrekareye 22,6 kilogram yağış düştü

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı’nın talimatıyla olası sel ve su baskını riskine karşı ekipler hazır bekletildi. Yapılan ölçümlerde ilçede son 6 saat içinde metrekareye 22,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.