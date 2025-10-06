Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla başlattığı rutin depo temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Fethiye ve Seydikemer’de toplam 97 içme suyu deposu temizleniyor.

Temiz su için kapsamlı çalışma

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu kalite çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlara hijyenik ve güvenli içme suyu temin etmek amacıyla düzenli olarak yapılan temizlikler, son olarak Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

97 depo tek tek temizleniyor

MUSKİ ekipleri, planlı program doğrultusunda 97 içme suyu deposunun bakım ve temizlik işlemini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fethiye’de 34, Seydikemer’de 63 depo temizleniyor. Fethiye’deki Bozyer Terfi, Bozyer Merkez, Gökben Merkez ve Esenköy depolarının temizlikleri tamamlandı.

Amaç: sağlıklı ve kesintisiz içme suyu

Proje kapsamında Fethiye’de toplam 25 bin 910 metreküp, Seydikemer’de ise 6 bin 750 metreküp kapasiteli depo temizliği yapılacak. MUSKİ yetkilileri, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, “Amacımız vatandaşlarımıza kesintisiz, sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak” açıklamasında bulundu.