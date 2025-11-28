Muğla il genelinde yaşanan kuraklık sorunu ve mevcut su kaynaklarının etkin yönetimi gündemiyle, Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında önemli bir İl Kriz Merkezi toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen bu kritik buluşma, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini güvence altına almayı ve su varlıklarını korumayı amaçladı.

Kurumlar arası veri paylaşımı ve değerlendirmeler

Kriz merkezini oluşturan anahtar kurumların katılımıyla başlayan toplantıda, Muğla'nın su ve iklim durumuna ilişkin detaylı sunumlar yapıldı. Muğla Meteoroloji Müdürlüğü, DSİ 213. Şube Müdürlüğü, Denizli TARSİM Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yürüttükleri çalışmaları ve elde ettikleri en güncel verileri katılımcılarla paylaştı.

Sunumlar; mevcut su rezervlerinin durumu, kısa ve uzun vadeli meteorolojik tahminler, su tasarrufu ve yönetimi stratejileri ile tarımsal sigorta alanındaki güncel gelişmeleri kapsadı. Bu kapsamlı veri alışverişi sayesinde, il genelindeki kuraklıkla mücadele stratejileri masaya yatırıldı ve kurumların eş zamanlı yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Çalışma sonuçları rapor altına alındı: İş birliği vurgusu

Sunumların tamamlanmasının ardından, toplantıda katılımcı kurumlar tarafından kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Yürütülen tüm bu çalışmaların sonuçlarını ve alınan kararları içeren detaylı bir rapor, ilgili kurum yetkililerinin imzalarıyla resmiyet kazandı.

Toplantı sonunda yapılan resmi açıklamada, Muğla'nın su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimin aksamadan devam etmesi adına, kriz merkezini oluşturan tüm kurumların bundan sonraki süreçte de tam bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceği kuvvetle vurgulandı. Bu kararlılık, bölgedeki su güvenliğini sağlamaya yönelik güçlü bir taahhüdü ortaya koydu.