Fethiye ve Seydikemer ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallelerin uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan içme suyu master planı için imza töreni düzenlendi.

Plan, bölgelerin önümüzdeki yıllardaki nüfus artışı dikkate alınarak oluşturuldu.

Üç kaynaktan ilave su sağlanacak

Proje kapsamında Ören, Saklıkent ve Kızgölü su kaynaklarından ilave su temin edilerek iki ilçenin 35 yıllık içme suyu ihtiyacının güvence altına alınması hedefleniyor. Bu adımla hem mevcut su yükü hafifletilecek hem de gelecekte yaşanabilecek kuraklık risklerine karşı altyapı güçlendirilecek.

“Su kaynaklarını verimli kullanmak için çalışmalar sürecek”

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, törende yaptığı açıklamada su yönetiminin kent için en kritik başlıklardan biri olduğunu vurguladı:

“Muğla genelinde su kaynaklarının daha verimli kullanımı için çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın öncülüğünde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve su kaynaklarını korumak için kapsamlı projeler yürütmeye devam edeceğiz.”

“Fethiye ve Seydikemer için önemli bir adım”

Şengül, imza töreninin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün attığımız imza ile Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizin 35 yıllık su ihtiyacını karşılayacak içme suyu master planını başlatmış bulunuyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Fethiye Belediye Başkanımıza, Seydikemer ve Fethiye’nin değerli muhtarlarına teşekkür ederiz.”