Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen yangında pazardan dönen bir vatandaşa ait minibüs, Boğa Yokuşu mevkiinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak küle döndü.

Olay, saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan evine dönmekte olan bir çiftçiye ait minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü adeta ateş topuna çevirdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı ancak minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.