Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında hem takıma dair projeleri anlattı hem de şehrin ilgisizliğinden duyduğu yorgunluğu ve üzüntüyü dile getirdi. Kıyanç, Muğlaspor'un yalnızca bir spor kulübü olmaktan öte, büyük bir sosyal yatırım projesi olduğunu vurguladı. "Muğlaspor, bu şehrin geleceğine, gençlerine yatırım yapıyor," diyen Başkan, yapılan tesisleşme ve altyapı çalışmalarının kentteki tüm çocuklar ve gençler için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Kulübün futboldan diğer branşlara uzanan geniş yelpazede, ulusal düzeyde gelişim liglerine katılan beş farklı altyapı takımı bulunduğunu hatırlattı. Bu çocukların kulübe kazandırılmaması durumunda maliyetlerin kontrol altına alınamayacağını vurguladı.

Fiziki şartlar ve sportif başarı garantisi

Başkan Kıyanç, kulübün son yıllarda elde ettiği fiziki ve sportif ilerlemelerle övündü. "Harika bir tesisimiz var. Hemen önünde belediyenin yaptığı modern bir çim saha ve yanında kendi imkânlarımızla kurduğumuz bir fitness alanı bulunuyor. Türkiye'de bu imkanlara sahip kaç kulüp var?" sorusuyla kulübün fiziki altyapısının kalitesine dikkat çekti. Ayrıca yapımı süren yeni stadyum ve Ortaköy antrenman sahası ile Muğlaspor'un geleceğinin tesis anlamında garanti altında olduğunu belirtti. Sportif başarıyı da hatırlatan Kıyanç, iki yıl üst üste gelen şampiyonlukların ardından, takımın şu anda ligde dördüncü sırada ve play-off hattında mücadele ettiğini ekledi.

Başkan yorulduğunu itiraf etti: "Kendi imkanlarımızla sürdüremeyiz"

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, şehrin önde gelen kurumları ve kesimlerinden beklenen maddi ve manevi desteğin gelmemesi Başkan Kıyanç’ın en büyük sitemi oldu. "Bu projelerin kaç tanesinde Muğla var?" diyerek sitemini dile getiren Kıyanç, takımın ağırlıklı olarak yönetim kurulunun şahsi çabalarıyla ilerlediğini vurguladı. Duygusal bir itirafta bulunarak, "İnanın çok yoruldum," diyen Başkan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte her ay tek başlarına ödemelerle boğuştuklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı dışında hiçbir yerden doğrudan maddi katkı almadıklarını belirten Kıyanç, "Muğlalı olmak sadece burada doğmak değildir, bu şehir için proje üretmektir. Lütfen ama lütfen bu projeye dahil olun. Aksi halde bu iş sürdürülebilir olmaz. Destek verilmediği zaman kaybedecek olan Menaf Kıyanç değil, bu şehir olacaktır," diyerek şehir dinamiklerine son bir çağrıda bulundu.

Taraftar gruplarına uyarı: "Kulübe zarar veremezsiniz"

Başkan Kıyanç, takımın sportif başarısını gölgeleyen bazı olumsuzluklara da sert tepki gösterdi. Özellikle deplasman maçlarında yaşanan kavga ve küfürlü tezahüratlara kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı. Kıyanç, "Benim taraftarım deplasmana gelip kavga edemez. Bu arkadaşlar düzelmediği sürece Muğlaspor’u desteklemesinler," diyerek uyarıda bulundu. Takım öndeyken dahi kendi içinde kavga çıkarıp rakip takımı motive etmenin taraftarlık olmadığını belirten Başkan, polise küfür etmenin ve araçlara zarar vermenin doğrudan kulübün imajına zarar verdiğini hatırlatarak, taraftar gruplarından da disiplin ve sorumluluk beklediğini net bir şekilde ifade etti.