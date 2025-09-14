Olay, Fethiye açıklarında bir gezi teknesinden yapılan yardım çağrısıyla başladı. Teknedeki bir çocuğun aniden rahatsızlanması üzerine, bölgeye en yakın Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı ve çocuğu hızlıca bota aldı.

Yaralı Çocuk Ambulansa Teslim Edildi

Denizde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, karaya çıkarılarak hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına nakledildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun, ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili detaylı bilgi verilmezken, hızlı ve koordineli müdahale sayesinde olası bir facianın önüne geçildiği belirtildi.