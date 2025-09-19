Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı koruyucu HPV aşısı uygulaması için başvuruları almaya devam ediyor. 9-45 yaş aralığındaki bireylere ücretsiz olarak sunulan uygulama, toplum sağlığını koruma ve gelecek nesillerin daha sağlıklı koşullarda yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplum sağlığı için kararlı adımlar

Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısından yararlanmak isteyen vatandaşların gerekli belgelerle Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvurmaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 48 01 numaralı çağrı merkezinden destek alabiliyor.

HPV nedir?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cilt ve mukozalarda enfeksiyona yol açabilen bir virüs türü. Bazı türleri, rahim ağzı başta olmak üzere farklı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor. HPV aşısı, bu virüsün yol açtığı ciddi hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlıyor.

Başkan Aras: “Genç kuşakların sağlığını güvence altına alıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “En temel önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir geleceğe sahip olmasıdır. Halk sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı koruyucu hizmetler sunmak, yerel yönetim anlayışımızın en önemli unsurlarından biridir. HPV aşısı uygulamasıyla özellikle genç kuşakların sağlığını güvence altına almayı hedefliyoruz. Son yıllarda artan HPV kaynaklı kanser vakaları, bu hizmetin önemini daha da artırdı. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı bir gelecek için ücretsiz HPV aşısı uygulamasından yararlanmaya davet ediyorum” dedi.