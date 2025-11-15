Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda sıkışan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sahibi kendi imkânlarıyla kurtaramadı

Kırsal Kargı Mahallesi’nde 12 Kasım’da meydana gelen olayda, Süleyman Söğüt’e ait keçiler sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Durumu çözmeye çalışan Söğüt, başarılı olamayınca Fethiye AKUT ekibine başvurdu.

Zorlu arazide 2 saatlik operasyon

Bölgeye ulaşan AKUT ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen yaklaşık 2 saat boyunca titiz bir çalışma yürüttü. Halat sistemi kuran ekipler, keçileri teker teker yukarı çekerek güvenli alana çıkardı.

Keçiler sahibine teslim edildi

Sağlık durumları iyi olan keçiler, operasyonun ardından sahiplerine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Süleyman Söğüt, AKUT ekibine teşekkür ederek büyük bir rahatlama yaşadı.