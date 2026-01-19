Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında 0–6 yaş grubundaki çocuklara doğru diş fırçalama yöntemleri, ağız hijyeninin önemi ve diş sağlığının günlük yaşamda taşıdığı değer anlatıldı.

Amaç erken yaşta doğru alışkanlık kazandırmak

Etkinlik ile çocukların küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması ve doğru alışkanlıklar edinmesi hedeflendi. Eğitimler eğlenceli ve öğretici yöntemlerle gerçekleştirildi. Program kapsamında diş sağlığı temalı hikâye kitapları okundu, slayt gösterileri yapıldı ve çocuklara ağız hijyenine ilişkin temel bilgiler aktarıldı.

Yanpeş: “Çocuklar için çok değerli bir çalışma”

Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi Kurum Müdürü Serap Yanpeş, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Ağız ve diş sağlığı konusunda çocukların bilinçlenmesini sağlayan bu çalışma hem kurumumuz hem de çocuklarımız için çok değerliydi. Etkinlikte slayt gösterileri yapıldı, hikâye kitapları okundu. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere Muğla Diş Hekimleri Odası’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Alp: “Okullarda düzenli eğitimler sürüyor”

Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp, anaokulları, kreşler ve ilkokul birinci sınıflara yönelik eğitim programları yürütüldüğünü belirtti.

Alp, “0–6 yaş grubundaki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor. Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bastırılan ‘Bay Tavşan ve Köpekçik’in Diş Macerası’ adlı hikâye kitabı çocuklara okunuyor. Diş sağlığının önemi ve doğru diş fırçalama alışkanlıkları erken yaşta kazandırılıyor” dedi.

Başkan Aras: “Sağlıklı nesiller erken yaşta başlar”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, erken yaşta verilen sağlık eğitimlerinin önemine vurgu yaptı. Aras, “Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için erken yaşta verilen eğitimler büyük önem taşır. Ağız ve diş sağlığı, yaşam boyu süren sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturur. Muğla Diş Hekimleri Odası ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu eğitimi çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.