Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Son 24 saatte metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşerken, birçok bölgede yollar suyla dolarak adeta dereye dönüştü. Uzun süredir kuruyan bazı dere yatakları yeniden akmaya başladı ve denize ulaşan sular nedeniyle kıyı hattında gözle görülür bir renk değişimi meydana geldi. Önceki gece yarısından itibaren aralıklarla devam eden sağanakla birlikte, dün yaşanan şiddetli fırtına da ilçede hasara yol açtı. Dört tekne karaya otururken, kırılan ağaç dalları bazı yollara savruldu. Bugün zaman zaman etkisini artıran yağışlar özellikle kırsal mahallelerde daha ciddi sorunlara neden oldu. Bazı yollar ulaşıma kapanma noktasına geldi, tarım arazileri ise sular altında kaldı.

Denizin rengi koyulaştı

İlçe merkezindeki Tepe Mahallesi’nde bulunan 71. Sokak’taki dere, yoğun yağmur sularıyla dolarak denize boşaldı. Bu noktada denizin renginde koyulaşma ve keskin bir koku oluştuğunu belirten vatandaşlar, su yüzeyinde yağlı bir tabaka gözlemlediklerini ifade etti. Benzin veya tineri andıran bu kokunun kaynağı henüz belirlenemezken, bölge sakinleri durumun bir an önce incelenip önlem alınmasını istedi. Marmaris’e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde de yağışın etkisi ağır hissedildi. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı tarlalar tamamen suyla kaplandı ve deniz kıyısındaki renk değişimi bu bölgelerde de dikkati çekti.

Yetkililer yoğun mücadele veriyor

Marmaris Kaymakamlığı bünyesindeki kriz merkezinin, iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Muğla İl Afet ve Kriz Merkezi ile irtibat halinde olduğu öğrenildi. Yetkililer, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını, olası risklere karşı tüm ekiplerin koordineli şekilde teyakkuzda olduğunu bildirdi. Yağışların gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği aktarıldı.