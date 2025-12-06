Muğla’da yürütülen göçmen kaçakçılığı soruşturması kapsamında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Soruşturmanın hedefinde, insan kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen şüpheli gruplar yer aldı.

Eş zamanlı baskınlar 8 ilde gerçekleştirildi

Operasyon; Muğla, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize illerinde İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı olarak yürütüldü.

Gözaltına alınan toplam 29 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

10 kişi tutuklandı, 7 şüpheliye adli kontrol

Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda:

10 şüpheli tutuklandı,

7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı,

Diğer kişiler ise ifadelerinin ardından salıverildi.

Yapılan işlemler, göçmen kaçakçılığına yönelik mücadelede bölge genelinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

6 firari için arama çalışmaları sürüyor

Operasyon kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Kaçan kişilerin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, operasyonların ilerleyen günlerde genişleyebileceğine işaret ediyor.