Muğla’da yasaklı madde ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri yoğun bir operasyon süreci yürüttü. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında il genelinde 131 ayrı operasyona imza attı.

Operasyonlarda ele geçirilen yasaklı maddeler

Operasyonlarda farklı türlerde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin açıkladığı rakamlara göre:

618 gram , 141 gram , 321 gram , 2 kilo 616 gram , 536 adet , 2 adet A4 kağıda emdirilmiş , 2 kök , 101 gram , 2 gram , 2 adet yasaklı madde ayrıca 4 yasaklı madde kullanma aparatı, 3 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 100 TL nakit paraya da el konuldu.

Suçtan elde edilen gelir ve deliller kayda geçti

Operasyonlarda sadece yasaklı maddeler değil, aynı zamanda suçtan elde edildiği düşünülen paralar ve hassas teraziler de ele geçirildi.

158 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Soruşturmalar sonucunda toplam 158 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Ayrıntılar şu şekilde:

33 kişi hakkında Yasaklı Madde Ticareti Yapmak, 3 kişi hakkında Yasadışı Ekim,

122 kişi hakkında ise Yasaklı Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

Tutuklamalar ve adli kontrol kararları

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.