Marmaris’te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak elektrik trafosuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Kaza Marmaris–Datça Karayolu’nda meydana geldi

Kaza, Muğla’nın Marmaris ilçesini Datça’ya bağlayan karayolunda, Asparan mevkisinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Savrulan araç takla atarak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrulduktan sonra takla atarak bir elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç durabilirken, otomobilde bulunan iki kişi araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kısa sürede bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Araç hurdaya döndü, trafoda hasar oluştu

Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, çarpılan elektrik trafosunda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hasar nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.