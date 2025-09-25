Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında 13 ilçeden gelen itfaiye ekipleriyle bir araya geldi. Kutlamalar, Menteşe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Tören kortejle devam etti

Törene, Başkan Ahmet Aras’ın yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, daire başkanları ve itfaiye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Aras’ın telsiz anonsuyla 13 ilçede eş zamanlı olarak itfaiye araçları kortej yaptı.

“İtfaiye kutsal bir görevi yerine getiriyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, itfaiye teşkilatına yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İtfaiye teşkilatımız çok kutsal bir görevi yerine getiriyor. Sizler görev sırasında canınızı hiçe sayıyor, bir hayatı kurtarmak için gözünüzü kırpmadan hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bizim görevimiz, sizlerin işini kolaylaştırmak; daha etkin müdahale edebilmeniz için gerekli bilgi, araç-gereç, donanım ve teçhizatı sağlamaktır. Muğla itfaiyemiz, 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Muğla itfaiyesi yalnızca kentimizde değil, çevre illerde ve ülkenin her noktasında ihtiyaç olduğunda görev başındadır.”