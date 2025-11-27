Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, evlerinde aniden rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Diğer iki kardeşin tedavileri ise devam ediyor. Olayla ilgili Muğla Valiliği'nden kritik bir açıklama yapıldı ve kesin ölüm sebebinin adli tıp raporlarıyla netleşeceği belirtildi.

Kardeşler hastaneye sevk edildi, bir genç kurtarılamadı

Olay, Seydikemer ilçesindeki bir evde yaşandı. Rahatsızlanan üç kardeş, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra durumu daha ciddi olduğu için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan yoğun müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi. Diğer iki kardeşin sağlık durumlarının takip edildiği ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten çok yönlü soruşturma açıklaması

Muğla Valiliği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla olaya ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili derhal soruşturma başlattığı belirtildi.

Valilik, genç kızın kesin ölüm nedeninin henüz netleşmediğini vurgularken, "Zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, olayın ardındaki nedenleri açığa çıkarmak için sahada çok yönlü bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi: "Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir."